Nashville
12+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
CMT
Series rating
7.5
10
votes
7.7
IMDb
All seasons of "Nashville"
Season 1
21 episodes
10 October 2012 - 22 May 2013
Season 2
22 episodes
25 September 2013 - 14 May 2014
Season 3
22 episodes
24 September 2014 - 13 May 2015
Season 4
21 episodes
23 September 2015 - 25 May 2016
Season 5
22 episodes
15 December 2016 - 10 August 2017
Season 6
16 episodes
4 January 2018 - 26 July 2018
