В 6 сезоне сериала «Я иду тебя искать» история следователя Милы Пятницы продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне следственные действия были связаны с поиском убийцы руководителя Дома ветеранов труда, который скончался при весьма загадочных обстоятельствах. Убийца совершил чудовищное злодеяние и попытался замаскировать преступление под уличную кражу. Следственная группа также пыталась выяснить, кто является истинным виновником во взрыве жилого дома, случившегося тридцать лет назад. В новом сезоне Милу и ее коллег ждет много новых опасных расследований и увлекательных приключений.