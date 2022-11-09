В 5 сезоне сериала «Я иду тебя искать» история бывшей практикантки Милы Пятницы продолжается. Впереди девушку ждет множество опасных расследований и захватывающих преступлений. Мила уже стала полноценной сотрудницей оперативного отдела, которым руководит капитан Максим Швец. У него возникли некоторые трудности в личной жизни, которыми он поделился с Милой. Тем временем у девушки появился решительно настроенный поклонник в лице Гоши Самойлова. Мила хочет выяснить всю правду о гибели матери: она находит пропавшие детали дела Степанова – последнего расследования, которое вела мама Милы, Елена Попова.