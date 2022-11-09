Ya idu tebya iskat 2021, season 5

Я иду тебя искать 12+
Title Дело №5
Season premiere 9 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ya idu tebya iskat" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Я иду тебя искать» история бывшей практикантки Милы Пятницы продолжается. Впереди девушку ждет множество опасных расследований и захватывающих преступлений. Мила уже стала полноценной сотрудницей оперативного отдела, которым руководит капитан Максим Швец. У него возникли некоторые трудности в личной жизни, которыми он поделился с Милой. Тем временем у девушки появился решительно настроенный поклонник в лице Гоши Самойлова. Мила хочет выяснить всю правду о гибели матери: она находит пропавшие детали дела Степанова – последнего расследования, которое вела мама Милы, Елена Попова.

Ya idu tebya iskat List of episodes

TV series release schedule
Одержимость 1
Season 5 Episode 1
9 November 2022
Одержимость 2
Season 5 Episode 2
9 November 2022
Взрыв 1
Season 5 Episode 3
9 November 2022
Взрыв 2
Season 5 Episode 4
9 November 2022
