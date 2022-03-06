Shining Vale 2022 - 2023 season 1

Shining Vale season 1 poster
Shining Vale
Season 1
Сезон 1
Season premiere 6 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Shining Vale" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сияющая долина» Патриша Фелпс прославилась благодаря эротическому роману для женщин, который она написала во времена своей разгульной молодости. Тогда писательница злоупотребляла спиртным и наркотиками. Но за 17 лет она так и не издала ничего нового. Кроме того, ее брак рушится, а дети, переживающие переходный возраст, отдаляются от матери. Чтобы повернуть свою жизнь к лучшему, героиня покупает на последние деньги старый дом в пригороде и переезжает туда с семьей. Однако у этого дома есть своя история...

6.9
15 votes
7 IMDb

"Shining Vale" season 1 list of episodes.

Chapter One - Welcome to Casa De Phelps
Season 1 Episode 1
6 March 2022
Chapter Two - She Comes At Night
Season 1 Episode 2
6 March 2022
Chapter Three: The Yellow Wallpaper
Season 1 Episode 3
13 March 2022
Chapter Four: So Much Blood
Season 1 Episode 4
20 March 2022
Chapter Five: The Squirrel Knew
Season 1 Episode 5
27 March 2022
Chapter Six: Whispering Hope
Season 1 Episode 6
3 April 2022
Chapter Seven: Impertinent Questions
Season 1 Episode 7
10 April 2022
Chapter Eight: We Are Phelps
Season 1 Episode 8
17 April 2022
