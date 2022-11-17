Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Sex Lives of College Girls 2021 - 2025 season 2

The Sex Lives of College Girls season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Sex Lives of College Girls Seasons Season 2
The Sex Lives of College Girls 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"The Sex Lives of College Girls" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» главные героини переходят на второй курс Эссекского университета. Несмотря на то что каждая из них по тем или иным причинам оказывалась на грани исключения, им удается остаться вместе в Вермонте и сохранить свою дружбу. Кимберли спасает ее хитрость на экзамене по экономике, Уитни – участие в спортивной команде, Белу – вовремя принятое серьезное решение, а Лейтон – помощь подруг. Теперь им предстоит уладить свои личные проблемы и каким-то образом объединить учебу с отношениями. Парни, вечеринки, сплетни, приключения – все это ждет их в новом учебном году.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

"The Sex Lives of College Girls" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Winter is Coming
Season 2 Episode 1
17 November 2022
Frat Problems
Season 2 Episode 2
17 November 2022
The Short King
Season 2 Episode 3
24 November 2022
Will You Be My Girlfriend?
Season 2 Episode 4
24 November 2022
Taking Shots
Season 2 Episode 5
1 December 2022
Doppelbanger
Season 2 Episode 6
1 December 2022
The Essex College Food Workers Strike
Season 2 Episode 7
8 December 2022
Pre-Frosh Weekend
Season 2 Episode 8
8 December 2022
Sex & Basketball
Season 2 Episode 9
15 December 2022
The Rooming Lottery
Season 2 Episode 10
15 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more