Во 2 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» главные героини переходят на второй курс Эссекского университета. Несмотря на то что каждая из них по тем или иным причинам оказывалась на грани исключения, им удается остаться вместе в Вермонте и сохранить свою дружбу. Кимберли спасает ее хитрость на экзамене по экономике, Уитни – участие в спортивной команде, Белу – вовремя принятое серьезное решение, а Лейтон – помощь подруг. Теперь им предстоит уладить свои личные проблемы и каким-то образом объединить учебу с отношениями. Парни, вечеринки, сплетни, приключения – все это ждет их в новом учебном году.