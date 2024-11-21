The Sex Lives of College Girls 2021 - 2025, season 3

The Sex Lives of College Girls 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"The Sex Lives of College Girls" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» продолжаются приключения четырех подружек из колледжа в Эссексе. Кимберли, Лейтон, Бела и Уитни переходят на второй курс. Они больше не новички в студенческой жизни Новой Англии, но меньше проблем у героинь от этого не становится. Кто-то борется с зависимостью от запрещенного препарата, кто-то становится аутсайдером в своей спортивной команде, а кто-то расстается с парнем. Уитни переживает, что из-за ее цвета кожи к ней относятся несправедливо. Бела пытается завоевать расположение местной звезды. Лейтон сталкивается с собственным двойником, а Кимберли устает вечно всем помогать.

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

"The Sex Lives of College Girls" season 3 list of episodes.

Season 3
Welcome Back to Essex
Season 3 Episode 1
21 November 2024
Lila by Lila
Season 3 Episode 2
28 November 2024
Four to a Suite
Season 3 Episode 3
5 December 2024
Franklin the Fox
Season 3 Episode 4
12 December 2024
Parents Weekend 2
Season 3 Episode 5
19 December 2024
Halloween & Oat Milk
Season 3 Episode 6
26 December 2024
The Rodeo
Season 3 Episode 7
2 January 2025
The Good Partner Test
Season 3 Episode 8
9 January 2025
Pics
Season 3 Episode 9
16 January 2025
Essex Strong
Season 3 Episode 10
23 January 2025
