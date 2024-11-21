В 3 сезоне сериала «Сексуальная жизнь студенток» продолжаются приключения четырех подружек из колледжа в Эссексе. Кимберли, Лейтон, Бела и Уитни переходят на второй курс. Они больше не новички в студенческой жизни Новой Англии, но меньше проблем у героинь от этого не становится. Кто-то борется с зависимостью от запрещенного препарата, кто-то становится аутсайдером в своей спортивной команде, а кто-то расстается с парнем. Уитни переживает, что из-за ее цвета кожи к ней относятся несправедливо. Бела пытается завоевать расположение местной звезды. Лейтон сталкивается с собственным двойником, а Кимберли устает вечно всем помогать.