Во 2 сезоне сериала «Как я встретила вашего папу» история Софи продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне женщина поделилась со своим сыном романтической историей о том, как она познакомилась с его отцом. Кроме того, главными действующими лицами выступили близкие друзья Софи – Валентина, Чарльз, Джесси, Эллен и Сид. Все они пытаются разобраться, кем являются, чего хотят добиться в жизни, а также осваиваются в мире новейших технологий. Теперь познакомиться, влюбиться и договориться о свидании можно при помощи мобильных приложений для онлайн-знакомств. В новом сезоне герои продолжат свой путь.