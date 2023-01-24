Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

How I Met Your Father 2022 - 2023, season 2

How I Met Your Father season 2 poster
Kinoafisha TV Shows How I Met Your Father Seasons Season 2
How I Met Your Father
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"How I Met Your Father" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Как я встретила вашего папу» история Софи продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне женщина поделилась со своим сыном романтической историей о том, как она познакомилась с его отцом. Кроме того, главными действующими лицами выступили близкие друзья Софи – Валентина, Чарльз, Джесси, Эллен и Сид. Все они пытаются разобраться, кем являются, чего хотят добиться в жизни, а также осваиваются в мире новейших технологий. Теперь познакомиться, влюбиться и договориться о свидании можно при помощи мобильных приложений для онлайн-знакомств. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
5.7 IMDb

"How I Met Your Father" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Cool and Chill
Season 2 Episode 1
24 January 2023
Midwife Crisis
Season 2 Episode 2
31 January 2023
The Reset Button
Season 2 Episode 3
7 February 2023
Pathetic Deirdre
Season 2 Episode 4
14 February 2023
Ride or Die
Season 2 Episode 5
21 February 2023
Universal Therapy
Season 2 Episode 6
28 February 2023
A Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Valentina's Day
Season 2 Episode 7
7 March 2023
Rewardishment
Season 2 Episode 8
14 March 2023
The Welcome Protocol
Season 2 Episode 9
21 March 2023
I'm His Swish
Season 2 Episode 10
28 March 2023
Daddy
Season 2 Episode 11
28 March 2023
Not a Mamma Mia
Season 2 Episode 12
23 May 2023
Family Business
Season 2 Episode 13
30 May 2023
Disengagement Party
Season 2 Episode 14
6 June 2023
Working Girls
Season 2 Episode 15
13 June 2023
The Jersey Connection
Season 2 Episode 16
20 June 2023
Out of Sync
Season 2 Episode 17
27 June 2023
Parent Trap
Season 2 Episode 18
4 July 2023
Shady Parker
Season 2 Episode 19
11 July 2023
Okay Fine, It's a Hurricane
Season 2 Episode 20
11 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more