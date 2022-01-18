В 1 сезоне сериала «Как я встретила вашего папу» молодая мама по имени Софи собирает своих шумных детей в гостиной, чтобы рассказать им историю своего знакомства с их отцом. Эта знаменательная встреча произошла в 2021 году, в эпоху Tinder и Instagram. Погружаясь в прошлое, женщина вспоминает свою веселую юность, верных друзей и бесконечную череду нелепых и забавных ситуаций. Выясняется, что воссоединению двух любящих сердец предшествовала длинная и запутанная история с большим количеством неожиданных персонажей.