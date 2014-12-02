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Girlfriends' Guide to Divorce 2014 - 2018 season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Girlfriends' Guide to Divorce
Seasons
Season 1
Girlfriends' Guide to Divorce
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 December 2014
Production year
2014
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 6 minutes
Series rating
7.1
Rate
20
votes
7
IMDb
"Girlfriends' Guide to Divorce" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Rule #23: Never Lie to the Kids
Season 1
Episode 1
2 December 2014
Rule #174: Never Trust Anyone Who Charges by the Hour
Season 1
Episode 2
9 December 2014
Rule #47: Always Take Advantage of Me Time
Season 1
Episode 3
16 December 2014
Rule #426: Fantasyland: A Great Place to Visit
Season 1
Episode 4
23 December 2014
Rule #21: Leave Childishness to Children
Season 1
Episode 5
30 December 2014
Rule #33: When in Doubt, Run Away
Season 1
Episode 6
6 January 2015
Rule #67: Don't Kill the Princess
Season 1
Episode 7
13 January 2015
Rule #17: Ask the Answer Lady
Season 1
Episode 8
20 January 2015
Rule #32: F-You, Rob Frumpkis
Season 1
Episode 9
27 January 2015
Rule #3: Don't Stand in the Doorway
Season 1
Episode 10
3 February 2015
Rule #46: Keep the Holidays Low Key
Season 1
Episode 11
10 February 2015
Rule #92: Don't Do the Crime If You Can't Do the Time
Season 1
Episode 12
17 February 2015
Rule #101: Know When It's Time to Move On
Season 1
Episode 13
24 February 2015
TV series release schedule
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