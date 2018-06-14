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Girlfriends' Guide to Divorce 2014 - 2018, season 5
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TV Shows
Girlfriends' Guide to Divorce
Seasons
Season 5
Girlfriends' Guide to Divorce
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
14 June 2018
Production year
2018
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 12 minutes
Series rating
7.1
Rate
20
votes
7
IMDb
"Girlfriends' Guide to Divorce" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Rule #773: Step and Repeat
Season 5
Episode 1
14 June 2018
Rule #149: Don't Eat the Yellow Snow
Season 5
Episode 2
21 June 2018
Rule #97: It Takes Two to Stab Yourself in the Butt
Season 5
Episode 3
28 June 2018
Rule #63: It's a Marathon, Not a Sprint
Season 5
Episode 4
5 July 2018
Rule #303: Burn That S... to the Ground
Season 5
Episode 5
12 July 2018
Rule #1: Keep the Toast Short
Season 5
Episode 6
19 July 2018
TV series release schedule
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