61st Street 2022 - 2023, season 2

Season premiere 4 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"61st Street" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «61-я улица» продолжается история, посвященная коррумпированной системе уголовного правосудия Чикаго. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратура расследуют дело, связанное с продажей запрещенных веществ. Дело может пошатнуть кодекс молчания сотрудников полицейского управления. В центре событий оказывается Мозес Джонсон, многообещающий темнокожий спортсмен, который оказался в полиции в качестве предполагаемого члена преступной группировки. Джонсон и его адвокат Франклин Робертс попадают в эпицентр бури, поскольку полицейские жаждут отомстить за гибель офицера во время неудачной операции.

6.9
7.2 IMDb

"61st Street" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
After the Morning After
Season 2 Episode 1
4 July 2023
Trust Me
Season 2 Episode 2
4 July 2023
Do No Harm
Season 2 Episode 3
11 July 2023
Kamikaze
Season 2 Episode 4
18 July 2023
Two Truths and a Lie
Season 2 Episode 5
25 July 2023
Argue the Facts
Season 2 Episode 6
1 August 2023
The Offer
Season 2 Episode 7
8 August 2023
Judgement Day
Season 2 Episode 8
15 August 2023
