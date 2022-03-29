В 1 сезоне сериала «61-я улица» молодого афроамериканца Мозеса Джонсона обвиняют в преступлении. Согласно информации свидетелей, парень замешан в опасной бандитской группировке. Однако показания сфабрикованы, а единственным «реальным» доводом против Мозеса является его цвет кожи. Система правосудия Чикаго давно славится своей порочностью и подкупностью, поэтому друзья и учителя старшеклассника заранее ставят на его судьбе крест. Однако до ареста Мозес был подающим надежды спортсменом, а значит, дух борьбы у него в крови.