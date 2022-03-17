Welcome to Flatch 2021, season 1

Welcome to Flatch
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 7 hours 0 minute
"Welcome to Flatch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эта страна» в центре событий окажутся жители американской провинции. Съемочная группа едет в маленький городок, чтобы подробнее ознакомиться с жизнью местных подростков. Их интересует, какие проблемы волнуют современную молодежь, живущую в глубинке, а также с какими трудностями они имеют дело каждый день. В фокус внимания команды попадают двоюродные брат и сестра Маллет. Их нетривиальное окружение, а также повседневная жизнь становятся основным мотивом документального проекта.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Welcome to Flatch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
17 March 2022
Jesus Take the Wheel
Season 1 Episode 2
24 March 2022
Dance It Out
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Naked Lady Day
Season 1 Episode 4
7 April 2022
That Old Flatch Magic
Season 1 Episode 5
14 April 2022
RIP Cynthia
Season 1 Episode 6
21 April 2022
The Sweet Spot
Season 1 Episode 7
28 April 2022
Dinners, Dresses, and Dumps
Season 1 Episode 8
5 May 2022
The Devil's Backbone
Season 1 Episode 9
12 May 2022
On the Hooky
Season 1 Episode 10
12 May 2022
No Credit/Bad Credit
Season 1 Episode 11
19 May 2022
Ghosted
Season 1 Episode 12
19 May 2022
Pyramid Scheme
Season 1 Episode 13
26 May 2022
Merry Flatchmas
Season 1 Episode 14
26 May 2022
