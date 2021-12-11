В 1-м сезоне сериала «Вокруг света за 80 дней» действие происходит в девятнадцатом столетии. Весьма состоятельный джентельмен по имени Филеас Фогг оказывает вовлечен в интересный спор. Он убеждает своего оппонента, что сумеет объехать целый мир всего за 80 дней. Ни один путешественник до Фогга не преуспел в подобной авантюре за столь небольшой отрезок времени. Но Филеас не может допустить проигрыша в споре. Он берет с собой верного слугу по имени Паспарту. Их ожидает немало опасных и увлекательных приключений. Филеас никогда не боится идти на риск и мужественно смотрит прямо в лицо судьбе.