Star Trek: Prodigy 2021 - 2024, season 2

Star Trek: Prodigy season 2 poster
Star Trek: Prodigy
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Star Trek: Prodigy" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Вундеркинды» история отважных инопланетян-подростков, обнаруживших старый экипаж, продолжается. Действие разворачивается в 2383 году. В центре событий оказывается команда тинейджеров, которые натыкаются на заброшенный космический корабль Звездного Флота и отправляются изучать просторы Галактики. В числе юных исследователей-космонавтов – Гвин, Янком Пог, Рок-Тах, Зеро и другие. Они быстро выясняют, что охранником корабля является девочка, которая не прочь оставить свою миссию и присоединиться к составу экипажа. Вместе их ожидает множество опасных и увлекательных приключений.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Star Trek: Prodigy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Into the Breach: Part 1
Season 2 Episode 1
1 July 2024
Into the Breach: Part 2
Season 2 Episode 2
1 July 2024
Who Saves the Saviors?
Season 2 Episode 3
1 July 2024
Temporal Mechanics 101
Season 2 Episode 4
1 July 2024
The Mystery Spiral
Season 2 Episode 5
1 July 2024
Imposter Syndrome
Season 2 Episode 6
1 July 2024
The Race
Season 2 Episode 7
1 July 2024
Veritas?
Season 2 Episode 8
1 July 2024
The Time Devouring Scavengers Part 1
Season 2 Episode 9
1 July 2024
The Time Devouring Scavengers - Part 2
Season 2 Episode 10
1 July 2024
The Last Flight of the Protostar - Part 1
Season 2 Episode 11
1 July 2024
The Last Flight of the Protostar - Part 2
Season 2 Episode 12
1 July 2024
A Tribble Called Bridule
Season 2 Episode 13
1 July 2024
The Mirror Universe
Season 2 Episode 14
1 July 2024
The Ascent - Part 1
Season 2 Episode 15
1 July 2024
The Ascent - Part 2
Season 2 Episode 16
1 July 2024
On the Brink
Season 2 Episode 17
1 July 2024
Behind Enemy Lines
Season 2 Episode 18
1 July 2024
Ouroboros - Part 1
Season 2 Episode 19
1 July 2024
Ouroboros - Part 2
Season 2 Episode 20
1 July 2024
