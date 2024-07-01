Во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Вундеркинды» история отважных инопланетян-подростков, обнаруживших старый экипаж, продолжается. Действие разворачивается в 2383 году. В центре событий оказывается команда тинейджеров, которые натыкаются на заброшенный космический корабль Звездного Флота и отправляются изучать просторы Галактики. В числе юных исследователей-космонавтов – Гвин, Янком Пог, Рок-Тах, Зеро и другие. Они быстро выясняют, что охранником корабля является девочка, которая не прочь оставить свою миссию и присоединиться к составу экипажа. Вместе их ожидает множество опасных и увлекательных приключений.