Star Trek: Prodigy 2021, season 1

Season premiere 28 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Звездный путь: Вундеркинды» компания подростков случайно находит корабль, принадлежавший когда-то Звездному флоту. Все они родом с разных планет, но их объединяет главное – страсть к приключениям и желание найти ответы. Ребята решают угнать корабль и отправиться в незабываемое путешествие по космическим просторам. Только вот ужиться на борту представителям таких разных рас оказывается непросто. Тем более что среди них есть не только антропоморфные существа, но и довольно странные создания.

7.3
7.6 IMDb

Season 1
Season 2
Lost and Found
Season 1 Episode 1
28 October 2021
Lost & Found, Part 2
Season 1 Episode 2
4 November 2021
Starstruck
Season 1 Episode 3
11 November 2021
Dream Catcher
Season 1 Episode 4
18 November 2021
Terror Firma
Season 1 Episode 5
6 January 2022
Kobayashi
Season 1 Episode 6
13 January 2022
First Con-tact
Season 1 Episode 7
20 January 2022
Time Amok
Season 1 Episode 8
27 January 2022
A Moral Star, Part 1
Season 1 Episode 9
3 February 2022
A Moral Star, Part 2
Season 1 Episode 10
27 October 2022
Asylum
Season 1 Episode 11
3 November 2022
Let Sleeping Borg Lie
Season 1 Episode 12
10 November 2022
All the World's a Stage
Season 1 Episode 13
17 November 2022
Crossroads
Season 1 Episode 14
24 November 2022
Masquerade
Season 1 Episode 15
1 December 2022
Preludes
Season 1 Episode 16
8 December 2022
Ghost in the Machine
Season 1 Episode 17
15 December 2022
Mindwalk
Season 1 Episode 18
22 December 2022
Supernova, Part 1
Season 1 Episode 19
29 December 2022
Supernova. Part 2
Season 1 Episode 20
29 December 2022
