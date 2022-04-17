В 1 сезоне сериала «Первая леди» история США исследуется через призму Первых леди страны. Многие важнейшие исторические решения, которые изменили мир, были приняты не главами государств, а их харизматичными и амбициозными женами. В Восточном крыле Белого дома разворачивалась целая череда политических интриг, которые были скрыты от окружающих. Сериал откроет завесу тайны над личной жизнью этих таинственных женщин, а в первом сезоне основное внимание будет уделено Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.