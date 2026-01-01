|Title
|Artist
|Time
|1
|Obamas To the White House
|Джеф Дзанелли
|2:30
|2
|Hold For the West Wing
|Джеф Дзанелли
|1:09
|3
|It'll Never Seem Normal
|Джеф Дзанелли
|1:38
|4
|I Am Interested In the Real
|Джеф Дзанелли
|1:52
|5
|It's Polio
|Джеф Дзанелли
|3:32
|6
|I Love Him For That
|Джеф Дзанелли
|2:33
|7
|Still At It
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|2:14
|8
|Let's Get Going
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|2:52
|9
|I Am a Roosevelt
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|1:52
|10
|I'm Quite Sure She Is a Sapphist
|Джеф Дзанелли
|2:07
|11
|What's Your End Goal?
|Джеф Дзанелли
|0:51
|12
|Letter To Gerry
|Джеф Дзанелли
|1:16
|13
|Your Dearest Lucy
|Джеф Дзанелли
|2:59
|14
|Healthy, Hunger-Free Kids Act Of 2010
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|1:41
|15
|A Real Lady
|Джеф Дзанелли
|2:41
|16
|Day Drinkin'
|Джеф Дзанелли
|1:15
|17
|Pills
|Джеф Дзанелли
|2:39
|18
|Betty In the Mirror
|Джеф Дзанелли
|2:37
|19
|Daydreaming About Hick
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|1:47
|20
|Mammogram
|Джеф Дзанелли
|2:33
|21
|Betty's Breakdown
|Джеф Дзанелли
|3:25
|22
|They Said He Killed Himself
|Джеф Дзанелли
|2:43
|23
|Sandy Hook
|Джеф Дзанелли
|3:05
|24
|Michelle Obama At Tuskegee University
|Джеф Дзанелли
|2:29
|25
|Pearl Harbor Radio Address
|Джеф Дзанелли
|3:25
|26
|After All These Years
|Джеф Дзанелли / Zak McNeil
|1:53
|27
|Rehab
|Джеф Дзанелли
|2:47
|28
|I Have Used My Moment Well
|Джеф Дзанелли
|4:36