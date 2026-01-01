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Kinoafisha TV Shows First Ladies Soundtrack

Soundtrack from "First Ladies"

Music from "First Ladies" All info
The First Lady, Season 1 (Music From the Original TV Series)
The First Lady, Season 1 (Music From the Original TV Series) 28 tracks. Джеф Дзанелли
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Title Artist Time
1 Obamas To the White House Джеф Дзанелли 2:30
2 Hold For the West Wing Джеф Дзанелли 1:09
3 It'll Never Seem Normal Джеф Дзанелли 1:38
4 I Am Interested In the Real Джеф Дзанелли 1:52
5 It's Polio Джеф Дзанелли 3:32
6 I Love Him For That Джеф Дзанелли 2:33
7 Still At It Джеф Дзанелли / Zak McNeil 2:14
8 Let's Get Going Джеф Дзанелли / Zak McNeil 2:52
9 I Am a Roosevelt Джеф Дзанелли / Zak McNeil 1:52
10 I'm Quite Sure She Is a Sapphist Джеф Дзанелли 2:07
11 What's Your End Goal? Джеф Дзанелли 0:51
12 Letter To Gerry Джеф Дзанелли 1:16
13 Your Dearest Lucy Джеф Дзанелли 2:59
14 Healthy, Hunger-Free Kids Act Of 2010 Джеф Дзанелли / Zak McNeil 1:41
15 A Real Lady Джеф Дзанелли 2:41
16 Day Drinkin' Джеф Дзанелли 1:15
17 Pills Джеф Дзанелли 2:39
18 Betty In the Mirror Джеф Дзанелли 2:37
19 Daydreaming About Hick Джеф Дзанелли / Zak McNeil 1:47
20 Mammogram Джеф Дзанелли 2:33
21 Betty's Breakdown Джеф Дзанелли 3:25
22 They Said He Killed Himself Джеф Дзанелли 2:43
23 Sandy Hook Джеф Дзанелли 3:05
24 Michelle Obama At Tuskegee University Джеф Дзанелли 2:29
25 Pearl Harbor Radio Address Джеф Дзанелли 3:25
26 After All These Years Джеф Дзанелли / Zak McNeil 1:53
27 Rehab Джеф Дзанелли 2:47
28 I Have Used My Moment Well Джеф Дзанелли 4:36
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