Predposlednyaya instanciya Season 3
Predposlednyaya instanciya 16+
Title Сезон 3
Season premiere 1 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Predposlednyaya instanciya" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» Максим передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне, чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер с архангелом Гавриилом – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению, но куда – в Ад или в Рай?

8.0
7.2 IMDb

"Predposlednyaya instanciya" season 3 list of episodes.

Серия 1
Season 3 Episode 1
1 January 2024
Серия 2
Season 3 Episode 2
1 January 2024
Серия 3
Season 3 Episode 3
2 January 2024
Серия 4
Season 3 Episode 4
2 January 2024
Серия 5
Season 3 Episode 5
3 January 2024
Серия 6
Season 3 Episode 6
4 January 2024
Серия 7
Season 3 Episode 7
5 January 2024
Серия 8
Season 3 Episode 8
6 January 2024
Серия 9
Season 3 Episode 9
7 January 2024
Серия 10
Season 3 Episode 10
8 January 2024
