В 3-м сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» Максим передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне, чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер с архангелом Гавриилом – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению, но куда – в Ад или в Рай?