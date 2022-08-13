В 1 сезоне сериала «Порт» в центре событий – сотрудник таможни Лев Гарин. Он работает в порту и слывет насквозь продажным сотрудником. Однако это не мешает Гарину располагать к себе людей и пользоваться успехом у женщин. Неожиданно таинственным образом пропадает одна из пассий Гарина Ариадна. Вместе с ней исчез и ее муж, состоятельный делец Платон. На связь со Львом выходят шантажисты, которые угрожают убить Ариадну. Если Лев начнет сотрудничать с преступниками и попытается спасти любовницу, его явно уволят.