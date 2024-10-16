Shrinking 2023, season 2

Shrinking 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 7 hours 0 minute
"Shrinking" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Терапия» Джимми продолжает экспериментировать с новыми методами лечения в своем психологическом кабинете. Он дает своим пациентам неоднозначные, но искренние советы, заставляет мизантропов ходить на быстрые свидания, а людей с посттравматическим синдромом отправляет вымещать ярость на боксерский ринг. Как ни странно, его терапия приносит плоды, вот только в собственной личной жизни у Джимми по-прежнему полный раздрай. Его дочь-подросток Элис считает, что отец окончательно свихнулся. Кроме того, парень из класса не отвечает ей взаимностью. Пол признается семье в своей болезни, а Габи отправляется на свидание.

8.2
8.2 IMDb

Shrinking List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Jimmying
Season 2 Episode 1
16 October 2024
I Love Pain
Season 2 Episode 2
16 October 2024
Psychological Something-ism
Season 2 Episode 3
23 October 2024
Made You Look
Season 2 Episode 4
30 October 2024
Honesty Era
Season 2 Episode 5
6 November 2024
In a Lonely Place
Season 2 Episode 6
13 November 2024
Get in the Sea
Season 2 Episode 7
20 November 2024
Last Drink
Season 2 Episode 8
27 November 2024
Full Grown Dude Face
Season 2 Episode 9
4 December 2024
Changing Patterns
Season 2 Episode 10
11 December 2024
The Drugs Don't Work
Season 2 Episode 11
18 December 2024
The Last Thanksgiving
Season 2 Episode 12
24 December 2024
