Во 2 сезоне сериала «Терапия» Джимми продолжает экспериментировать с новыми методами лечения в своем психологическом кабинете. Он дает своим пациентам неоднозначные, но искренние советы, заставляет мизантропов ходить на быстрые свидания, а людей с посттравматическим синдромом отправляет вымещать ярость на боксерский ринг. Как ни странно, его терапия приносит плоды, вот только в собственной личной жизни у Джимми по-прежнему полный раздрай. Его дочь-подросток Элис считает, что отец окончательно свихнулся. Кроме того, парень из класса не отвечает ей взаимностью. Пол признается семье в своей болезни, а Габи отправляется на свидание.