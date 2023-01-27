В 1 сезоне сериала «Терапия» центральный персонаж является опытным психотерапевтом. Однако собственные проблемы выбивают его из колеи, и он начинает вести себя неподобающе профессионалу. Пациенты, которые пришли в кабинет врача с личным горем, столкнулись с безапелляционными ответами и реакциями со стороны психотерапевта. Некоторым клиентам он прямым текстом сообщил, что им нужно делать. Нарушая главные принципы психотерапии, герой неожиданно стал менять жизни людей. В том числе и свою собственную.