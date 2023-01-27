Shrinking 2023, season 1

Shrinking 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"Shrinking" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Терапия» центральный персонаж является опытным психотерапевтом. Однако собственные проблемы выбивают его из колеи, и он начинает вести себя неподобающе профессионалу. Пациенты, которые пришли в кабинет врача с личным горем, столкнулись с безапелляционными ответами и реакциями со стороны психотерапевта. Некоторым клиентам он прямым текстом сообщил, что им нужно делать. Нарушая главные принципы психотерапии, герой неожиданно стал менять жизни людей. В том числе и свою собственную.

8.2
Rate 12 votes
8.2 IMDb

Shrinking List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Coin Flip
Season 1 Episode 1
27 January 2023
Fortress of Solitude
Season 1 Episode 2
27 January 2023
Fifteen Minutes
Season 1 Episode 3
3 February 2023
Potatoes
Season 1 Episode 4
10 February 2023
Woof
Season 1 Episode 5
17 February 2023
Imposter Syndrome
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Apology Tour
Season 1 Episode 7
3 March 2023
Boop
Season 1 Episode 8
10 March 2023
Moving Forward
Season 1 Episode 9
17 March 2023
Closure
Season 1 Episode 10
24 March 2023
