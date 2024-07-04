В 3 сезоне сериала «И снова здравствуйте!» продолжится история о бандите по имени Борис, который занимается шантажом и постоянно совершает противоправные действия. Однако теперь бывший преступник решает открыть собственную кондитерскую и начать жизнь заново вместе с близкими. Однако заветная спокойная жизнь на деле оказывается скучной. Экс-бандит тоскует по своему авантюрному прошлому. Тем временем Гоша со своей авторитарной матерью, вновь приехавшей в страну, решают разрушить дело Бориса. Герой объединяется со своим недругом Колей, чтобы противостоять криминальному тандему.