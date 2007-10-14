Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Keeping Up with the Kardashians
Seasons
Keeping Up with the Kardashians All seasons
Keeping Up with the Kardashians
16+
Production year
2007
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
E!
TV Show rating
3.5
Rate
10
votes
2.9
IMDb
Write review
All seasons of "Keeping Up with the Kardashians"
Season 1
8 episodes
14 October 2007 - 2 December 2007
Season 2
11 episodes
9 March 2008 - 25 May 2008
Season 3
12 episodes
8 March 2009 - 25 May 2009
Season 4
11 episodes
8 November 2009 - 28 February 2010
Season 5
12 episodes
22 August 2010 - 20 December 2010
Season 6
14 episodes
12 June 2011 - 9 October 2011
Season 7
19 episodes
20 May 2012 - 28 October 2012
Season 8
20 episodes
2 June 2013 - 10 November 2013
Season 9
20 episodes
19 January 2014 - 1 September 2014
Season 10
18 episodes
15 March 2015 - 11 October 2015
Season 11
14 episodes
8 November 2015 - 21 February 2016
Season 12
22 episodes
1 May 2016 - 20 November 2016
Season 13
15 episodes
12 March 2017 - 24 September 2017
Season 14
20 episodes
1 October 2017 - 4 March 2018
Season 15
16 episodes
5 August 2018 - 9 December 2018
Season 16
13 episodes
31 March 2019 - 30 June 2019
Season 17
12 episodes
8 September 2019 - 15 December 2019
Season 18
6 episodes
26 March 2020 - 30 April 2020
Season 19
8 episodes
17 September 2020 - 12 November 2020
Season 20
14 episodes
18 March 2021 - 20 June 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree