Keeping Up with the Kardashians poster
Kinoafisha TV Shows Keeping Up with the Kardashians Seasons

Keeping Up with the Kardashians All seasons

Keeping Up with the Kardashians 16+
Production year 2007
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel E!

TV Show rating

3.5
Rate 10 votes
2.9 IMDb
Write review
All seasons of "Keeping Up with the Kardashians"
Keeping Up with the Kardashians - Season 1 Season 1
8 episodes 14 October 2007 - 2 December 2007
Keeping Up with the Kardashians - Season 2 Season 2
11 episodes 9 March 2008 - 25 May 2008
Keeping Up with the Kardashians - Season 3 Season 3
12 episodes 8 March 2009 - 25 May 2009
Keeping Up with the Kardashians - Season 4 Season 4
11 episodes 8 November 2009 - 28 February 2010
Keeping Up with the Kardashians - Season 5 Season 5
12 episodes 22 August 2010 - 20 December 2010
Keeping Up with the Kardashians - Season 6 Season 6
14 episodes 12 June 2011 - 9 October 2011
Keeping Up with the Kardashians - Season 7 Season 7
19 episodes 20 May 2012 - 28 October 2012
Keeping Up with the Kardashians - Season 8 Season 8
20 episodes 2 June 2013 - 10 November 2013
Keeping Up with the Kardashians - Season 9 Season 9
20 episodes 19 January 2014 - 1 September 2014
Keeping Up with the Kardashians - Season 10 Season 10
18 episodes 15 March 2015 - 11 October 2015
Keeping Up with the Kardashians - Season 11 Season 11
14 episodes 8 November 2015 - 21 February 2016
Keeping Up with the Kardashians - Season 12 Season 12
22 episodes 1 May 2016 - 20 November 2016
Keeping Up with the Kardashians - Season 13 Season 13
15 episodes 12 March 2017 - 24 September 2017
Keeping Up with the Kardashians - Season 14 Season 14
20 episodes 1 October 2017 - 4 March 2018
Keeping Up with the Kardashians - Season 15 Season 15
16 episodes 5 August 2018 - 9 December 2018
Keeping Up with the Kardashians - Season 16 Season 16
13 episodes 31 March 2019 - 30 June 2019
Keeping Up with the Kardashians - Season 17 Season 17
12 episodes 8 September 2019 - 15 December 2019
Keeping Up with the Kardashians - Season 18 Season 18
6 episodes 26 March 2020 - 30 April 2020
Keeping Up with the Kardashians - Season 19 Season 19
8 episodes 17 September 2020 - 12 November 2020
Keeping Up with the Kardashians - Season 20 Season 20
14 episodes 18 March 2021 - 20 June 2021
