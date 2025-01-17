Во 2 сезоне сериала «Разделение» история сотрудника корпорации Lumon Industries Марка Скаута продолжается. Молодой мужчина изо дня в день приходит на работу в большой офис без окон. Он не очень уважительно относится к своему руководству, зато обожает подтрунивать над коллегами. Каждый день выполняя однообразные поручения, Марк тревожится лишь о том, кем он является за пределами своего рабочего кабинета. Скаут не может вспомнить ничего, что касается его частной жизни. Также ему не удается восстановить в памяти прохождение экспериментальной операции на мозге, после которой его воспоминания разделились.