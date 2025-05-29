В 3-м сезоне сериала «И просто так» продолжается история о подругах Кэрри, Миранде и Шарлотте, которые прошли огромный путь, а их крепкая дружба — испытание временем. Несмотря на то что их четвертой подруги Саманты больше нет с женщинами, они обзавелись семьями, новыми знакомствами, преодолели много карьерных вызовов. В настоящее время Кэрри занята записью собственного подкаста, Миранда по-прежнему занимается юриспруденцией, а Шарлотта посвящает себя заботе о доме. Главные героини адаптировались в новой реальности и готовы соответствовать быстро меняющимся обстоятельствам.