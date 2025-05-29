Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

And Just Like That... season 3 watch online

And Just Like That... season 3 poster
Kinoafisha TV Shows And Just Like That... Seasons Season 3
And Just Like That… 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"And Just Like That..." season 3 description

В 3-м сезоне сериала «И просто так» продолжается история о подругах Кэрри, Миранде и Шарлотте, которые прошли огромный путь, а их крепкая дружба — испытание временем. Несмотря на то что их четвертой подруги Саманты больше нет с женщинами, они обзавелись семьями, новыми знакомствами, преодолели много карьерных вызовов. В настоящее время Кэрри занята записью собственного подкаста, Миранда по-прежнему занимается юриспруденцией, а Шарлотта посвящает себя заботе о доме. Главные героини адаптировались в новой реальности и готовы соответствовать быстро меняющимся обстоятельствам.

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.6 IMDb

"And Just Like That..." season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Outlook Good
Season 3 Episode 1
29 May 2025
The Rat Race
Season 3 Episode 2
5 June 2025
Carrie Golightly
Season 3 Episode 3
12 June 2025
Apples to Apples
Season 3 Episode 4
19 June 2025
Under the Table
Season 3 Episode 5
26 June 2025
Silent Mode
Season 3 Episode 6
3 July 2025
They Wanna Have Fun
Season 3 Episode 7
10 July 2025
Happily Ever After
Season 3 Episode 8
17 July 2025
Present Tense
Season 3 Episode 9
24 July 2025
Better Than Sex
Season 3 Episode 10
31 July 2025
Forget About The Boy
Season 3 Episode 11
7 August 2025
Party of One
Season 3 Episode 12
14 August 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more