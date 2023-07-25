Sintonia 2019, season 4

Sintonia 18+
Season premiere 25 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Sintonia" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Созвучие» вчерашним подросткам приходится в полной мере прочувствовать все тяготы серьезной взрослой жизни в Сан-Паулу. Нандо впервые начинает сомневаться в том, что он выбрал верный путь. Его бизнес приносит не только деньги, но и значительные проблемы. У парня есть время одуматься, пока по его душу не явилась бразильская полиция. Тем временем Дони пытается решить, готов ли он заплатить за свою славу потерей близкого человека. Первое настоящее чувство заставляет его иначе взглянуть на жизнь. А Рита продвигается по карьерной лестнице в новой области и не может поверить, что все идет так гладко.

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Sintonia List of episodes

TV series release schedule
Salva meu irmão
Season 4 Episode 1
25 July 2023
A xerox
Season 4 Episode 2
25 July 2023
Universidade
Season 4 Episode 3
25 July 2023
Prisão feminina
Season 4 Episode 4
25 July 2023
As ideias finais
Season 4 Episode 5
25 July 2023
Cachorro louco
Season 4 Episode 6
25 July 2023
Costura
Season 4 Episode 7
25 July 2023
A entrega
Season 4 Episode 8
25 July 2023
