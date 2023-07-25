В 4-м сезоне сериала «Созвучие» вчерашним подросткам приходится в полной мере прочувствовать все тяготы серьезной взрослой жизни в Сан-Паулу. Нандо впервые начинает сомневаться в том, что он выбрал верный путь. Его бизнес приносит не только деньги, но и значительные проблемы. У парня есть время одуматься, пока по его душу не явилась бразильская полиция. Тем временем Дони пытается решить, готов ли он заплатить за свою славу потерей близкого человека. Первое настоящее чувство заставляет его иначе взглянуть на жизнь. А Рита продвигается по карьерной лестнице в новой области и не может поверить, что все идет так гладко.