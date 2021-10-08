В 3 сезоне сериала «Дело семейное» все семейство оказывается в плену в одном далеком монастыре, расположенном вдали от дома. Там главные герои знакомятся с местным криминальным авторитетом и почти сразу ухудшают свое положение. Клем отчаянно стремится уговорить Юсефа связаться со своим приятелем, находящимся в тюрьме. Леонар пытается запустить в производство новый перспективный продукт, а Катрин оказывается под властью крайне противоречивых чувств. Ор серьезно рискует, стремясь вырваться на свободу.