В 1 сезоне сериала «Дело семейное» бизнесмен-неудачник Джозеф Хасан торгует мясом в лавке своей семьи и подыскивает идею для нового стартапа. Однако все его проекты проваливаются один за другим. Но едва парень решает опустить руки, как ему на глаза попадается идеальный вариант. Он узнает, что вскоре во Франции официально разрешат употреблять коноплю. Тогда Хасан придумывает переделать свой магазин в кофейню с особенными напитками. Ему помогают ворчливый отец, полоумная бабушка и нервозная сестра.