One Of Us Is Lying 2021 - 2022 season 1

One of Us Is Lying
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"One Of Us Is Lying" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Один из нас лжет» сюжет фокусируется на группе подростков, которые вынужденно остаются после уроков, чтобы отбыть наказание за нарушение школьных правил. Главные герои — это набор стандартных архетипов старшеклассников, среди них есть и отличник, и красавчик, и спортсмен, и аутсайдер. По ходу развития событий одного из ребят находят убитым. Подозрение полиции логичным образом падает на тех, кто находился с ним рядом в последние часы. Но кто из главных героев является настоящим преступником?

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb

"One Of Us Is Lying" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
7 October 2021
One of Us Is Grieving
Season 1 Episode 2
7 October 2021
One of Us Is Not Like the Others
Season 1 Episode 3
7 October 2021
One of Us Is Famous
Season 1 Episode 4
14 October 2021
One of Us Is Cracking
Season 1 Episode 5
14 October 2021
One of Us Is Dancing!
Season 1 Episode 6
14 October 2021
One of Us Is Not Giving Up
Season 1 Episode 7
21 October 2021
One of Us Is Dead
Season 1 Episode 8
21 October 2021
