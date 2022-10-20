Во 2 сезоне сериала «Один из нас лжет» история о заключенных продолжается. Пятеро незнакомцев практически в одно и то же время оказались за решеткой, и только четверо вышли оттуда живыми. Все под подозрением, и у каждого есть что скрывать. Напомним, в финале предыдущего сезона «четверка из Бэйвью» спешит раскрыть правду об убийстве Саймона и оправдать одного из своих, пока не стало слишком поздно. Самый большой секрет раскрывается, когда клуб убийц выясняет личность убийцы Саймона. Это происходит в ночь на Хеллоуин. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный таинственных загадок и опасностей.