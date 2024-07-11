В 3 сезоне сериала «Викинги: Вальхалла» продолжаются опасные и захватывающие приключения скандинавских воинов на закате Эпохи викингов. Урожденный исландец Лейф Эрикссон и его сводная сестра Фрейдис Эриксдоттир, наконец, возвращаются в Каттегат. В Англии тем временем в очередной раз сменяется власть. Вместо Этельреда II Неразумного и его наследника Эдмунда Железнобокого на трон восходит новый король. Вскоре Лейфу вновь придется отправиться в путешествие. Он еще не знает, что вместе с сестрой откроет для европейцев континентальную часть Северной Америки и войдет в историю как величайший древнескандинавский исследователь.