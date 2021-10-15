В 1 сезоне сериала «Во имя мести» в центре событий – девушка, чьего отца убили неизвестные. Она преисполнена решимости провести собственное расследование, найти убийцу и заставить его поплатиться за содеянное. Чтобы добиться намеченной цели, девушка обращается за содействием к лидеру бандитской группировки. С его помощью героиня вступает в преступную банду, а также устраивается на работу в полицию в качестве шпиона. Она будет докладывать подельникам обо всем, что происходит в правоохранительных органах.