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Во имя мести 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Во имя мести
Киноафиша Сериалы Во имя мести Сезоны Сезон 1

My Name 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Во имя мести»

В 1 сезоне сериала «Во имя мести» в центре событий – девушка, чьего отца убили неизвестные. Она преисполнена решимости провести собственное расследование, найти убийцу и заставить его поплатиться за содеянное. Чтобы добиться намеченной цели, девушка обращается за содействием к лидеру бандитской группировки. С его помощью героиня вступает в преступную банду, а также устраивается на работу в полицию в качестве шпиона. Она будет докладывать подельникам обо всем, что происходит в правоохранительных органах.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Во имя мести График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2021
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 октября 2021
График выхода всех сериалов
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