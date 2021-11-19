В 1 сезоне сериала «Ковбой Бибоп» спокойным будням Спайка и Джета не суждено продолжаться долго. К команде «Бибопа» присоединится генетически модифицированный пёс с крайне высоким интеллектом Айн. Затем на борту появится Фэй Валентайн, загадочная девушка с туманным прошлым. С Земли ковбои подберут Эдвард Вонг, энергичную девочку-подростка и гениального хакера. «Бибоп» заметно оживится, но жизнь охотников за головами не так беззаботна, к тому же у каждого из героев за спиной тяжёлый груз прошлого.