Во 2 сезоне сериала «Жизнь по вызову» Александр Шмидт, известный во всем городе как Волшебник, бросает свой сомнительный бизнес и вынужденно сбегает за границу. Теперь он больше не владелец элитного эскорт-агентства, а один из сотен обеспеченных эмигрантов, пытающихся построить в Европе новую жизнь. Однако Саша не из тех людей, которые предпочитают прятаться от своих проблем и вести жалкое существование в тени. Он возвращается в Москву в самый неожиданный для врагов момент, чтобы отомстить им за все. Расплата грозит олигарху Ружинскому и Денису Викторовичу. Но главная цель Волшебника – спасти свою дочь Алину от участи эскортницы.