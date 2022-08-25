В 1 сезоне сериала «Жизнь по вызову» Александр Шмидт по прозвищу Мэджик владеет эскорт-агентством, клиентами которого являются влиятельные и успешные люди. Шмидт лжет своим близким, что является топ-менеджером консалтинговой фирмы, и очень боится, что о его настоящей работе узнает дочь, которую он растит в одиночку. Бизнес Мэджика процветает. Команда в лице бывшего преступника по прозвищу Рыбак и помощницы Галины Михайловны удовлетворяют любые прихоти заказчиков. Но неожиданно сказка заканчивается: на Мэджика начинается охота. В один момент он может лишиться всего – репутации, работы, близких и даже жизни.