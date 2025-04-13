Во 2 сезоне сериала «Одни из нас» Элли и Джоэл возвращаются в коммуну Томми. Они налаживают жизнь и привыкают к спокойствию, но прошлое не отпускает обоих. Спустя годы рядом с городом появляется группа таинственных незнакомцев, которая вынуждает Элли отправиться в новое опасное путешествие. Ее дорога лежит в Бостон, где девочке предстоит примириться с прошлым и научиться справляться гнев. Элли придется столкнуться с новой организацией ВОФ и таинственной сектой «Шрамы», пытающейся взять эти зараженные территории под свой контроль.