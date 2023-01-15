В 1 сезоне сериала «Одни из нас» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, через два десятка лет после страшной эпидемии, уничтожившей большую часть человечества. Вирус наконец побежден, но его последствия неисправимы: целые мегаполисы в карантинной зоне опустошены, а на смену цивилизации постепенно приходят опасности дикой природы. Бывший спецназовец Джоэл привык к выживанию в заброшенном американском городе. Он стал наемным воином и контрабандистом. В обмен на продукты и ценные вещи он перевозит людей и грузы по вымершим территориям. Однажды его просят доставить в обитаемый мир четырнадцатилетнюю девочку Элли.