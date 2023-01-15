The Last of Us 2023, season 1

The Last of Us season 1 poster
The Last of Us
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"The Last of Us" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Одни из нас» события разворачиваются в постапокалиптическом мире, через два десятка лет после страшной эпидемии, уничтожившей большую часть человечества. Вирус наконец побежден, но его последствия неисправимы: целые мегаполисы в карантинной зоне опустошены, а на смену цивилизации постепенно приходят опасности дикой природы. Бывший спецназовец Джоэл привык к выживанию в заброшенном американском городе. Он стал наемным воином и контрабандистом. В обмен на продукты и ценные вещи он перевозит людей и грузы по вымершим территориям. Однажды его просят доставить в обитаемый мир четырнадцатилетнюю девочку Элли.

8.3
Rate 32 votes
8.5 IMDb

The Last of Us List of episodes

When You're Lost in the Darkness
Season 1 Episode 1
15 January 2023
Infected
Season 1 Episode 2
22 January 2023
Long, Long Time
Season 1 Episode 3
29 January 2023
Please Hold to My Hand
Season 1 Episode 4
5 February 2023
Endure and Survive
Season 1 Episode 5
12 February 2023
Kin
Season 1 Episode 6
19 February 2023
Left Behind
Season 1 Episode 7
26 February 2023
When We Are in Need
Season 1 Episode 8
5 March 2023
Look for the Light
Season 1 Episode 9
12 March 2023
