Apocalipsis 21:8... El Fuego Es Encendido En Su Ira
Season 1 / Episode 1615 July 2020
Matamos Lo Que Amamos
Season 1 / Episode 1715 July 2020
La Respuesta Siempre Estuvo Ahi...
Season 1 / Episode 1815 July 2020
Episode description
В 1 сезоне 15 серии сериала «Темное желание» Люсинда говорит о том, что ей задолжали некую сумму денег. После просмотра видеозаписи с камеры слежения у Гарсии появляются некоторые подозрения. Леонардо говорит о своей последней встрече с Брендой.
