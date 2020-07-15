В 1 сезоне 15 серии сериала «Темное желание» Люсинда говорит о том, что ей задолжали некую сумму денег. После просмотра видеозаписи с камеры слежения у Гарсии появляются некоторые подозрения. Леонардо говорит о своей последней встрече с Брендой.