Apocalipsis 21:8... El Fuego Es Encendido En Su Ira
Season 1 / Episode 1615 July 2020
Matamos Lo Que Amamos
Season 1 / Episode 1715 July 2020
La Respuesta Siempre Estuvo Ahi...
Season 1 / Episode 1815 July 2020
В 1 сезоне 17 серии сериала «Темное желание» Зои сообщает своей матери всю правду. Находясь в бегах, Леонардо обращается к Эстебану за помощью. Гарсии попадает в руки аудиозапись последнего телефонного звонка, который сделала Бренда.
