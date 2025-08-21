Во 2 сезоне сериала «Миротворец» продолжается история безжалостного убийцы, который получил неожиданное имя – Миротворец. Оно досталось герою в связи с тем, что он верит в возможность достичь мира любой ценой – и совершенно неважно, сколько людей ему придется убить, чтобы обеспечить покой и благополучие. Детство Кристофера было далеко не безмятежным. Его отец являлся идеологом нацизма и творил такие вещи, что у мальчика и его матери сердце замирало в груди. После завершения войны, чтобы уйти от расправы, он покончил с собой. Когда его сын вырос, он решил избавить мир от таких же негодяев, как его отец. В новом сезоне герой продолжит свой кровавый путь.