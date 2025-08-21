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Peacemaker season 2 watch online

Peacemaker season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Peacemaker Seasons Season 2
Peacemaker 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Peacemaker" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Миротворец» продолжается история безжалостного убийцы, который получил неожиданное имя – Миротворец. Оно досталось герою в связи с тем, что он верит в возможность достичь мира любой ценой – и совершенно неважно, сколько людей ему придется убить, чтобы обеспечить покой и благополучие. Детство Кристофера было далеко не безмятежным. Его отец являлся идеологом нацизма и творил такие вещи, что у мальчика и его матери сердце замирало в груди. После завершения войны, чтобы уйти от расправы, он покончил с собой. Когда его сын вырос, он решил избавить мир от таких же негодяев, как его отец. В новом сезоне герой продолжит свой кровавый путь.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.2 IMDb

"Peacemaker" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Ties That Grind
Season 2 Episode 1
21 August 2025
A Man is Only as Good as His Bird
Season 2 Episode 2
28 August 2025
Another Rick Up My Sleeve
Season 2 Episode 3
4 September 2025
Need I Say Door
Season 2 Episode 4
11 September 2025
Back to the Suture
Season 2 Episode 5
18 September 2025
Ignorance Is Chris
Season 2 Episode 6
25 September 2025
Like a Keith in the Night
Season 2 Episode 7
2 October 2025
Full Nelson
Season 2 Episode 8
9 October 2025
TV series release schedule
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