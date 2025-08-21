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Миротворец 2021 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Миротворец
Киноафиша Сериалы Миротворец Сезоны Сезон 2

Peacemaker 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Миротворец»

Во 2 сезоне сериала «Миротворец» продолжается история безжалостного убийцы, который получил неожиданное имя – Миротворец. Оно досталось герою в связи с тем, что он верит в возможность достичь мира любой ценой – и совершенно неважно, сколько людей ему придется убить, чтобы обеспечить покой и благополучие. Детство Кристофера было далеко не безмятежным. Его отец являлся идеологом нацизма и творил такие вещи, что у мальчика и его матери сердце замирало в груди. После завершения войны, чтобы уйти от расправы, он покончил с собой. Когда его сын вырос, он решил избавить мир от таких же негодяев, как его отец. В новом сезоне герой продолжит свой кровавый путь.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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График выхода новых серий Миротворец 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 августа 2025
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 августа 2025
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
4 сентября 2025
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
11 сентября 2025
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
18 сентября 2025
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
25 сентября 2025
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
2 октября 2025
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
9 октября 2025
График выхода всех сериалов
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