Во 2 сезоне сериала «Игра в кальмара» Сон Ги-Хун возвращается на поле кошмарного антиутопического соревнования, чтобы раз и навсегда положить конец этой игре. Он добровольно берет вторую визитку у вербовщика на станции метро и записывается в число участников. Плана у героя пока нет, но он уверен, что после прохождения игры не боится уже ничего. Детали второго сезона пока держатся в секрете, но известно, что на сей раз Сон Ги-Хуну предстоит присоединиться к команде рабочих и надеть на поле синий комбинезон. Также на экраны может вернуться полицейский Джун Хо, судьба которого после падения с высоты остается неизвестной.