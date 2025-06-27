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Squid Game 2021 - 2025, season 3
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Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
27 June 2025
Production year
2025
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 30 minutes
Series rating
8.2
Rate
33
votes
7.9
IMDb
"Squid Game" season 3 list of episodes.
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