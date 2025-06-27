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Squid Game 2021 - 2025, season 3

Squid Game season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Squid Game Seasons Season 3
Ojing-eo geim 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 27 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes

Series rating

8.2
Rate 33 votes
7.9 IMDb

"Squid Game" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Keys and Knives
Season 3 Episode 1
27 June 2025
The Starry Night
Season 3 Episode 2
27 June 2025
It's Not Your Fault
Season 3 Episode 3
27 June 2025
222
Season 3 Episode 4
27 June 2025
○△□
Season 3 Episode 5
27 June 2025
Humans Are...
Season 3 Episode 6
27 June 2025
TV series release schedule
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