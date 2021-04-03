Menu
Progulki so smertyu 2021, season 1

Progulki so smertyu 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Progulki so smertyu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Прогулки со смертью» на Санкт-Петербург обрушивается сразу несколько загадочных и жестоких криминальных происшествий. Неизвестный жестоко расправляется с девушками, которые приезжают из других городов, чтобы полюбоваться Северной столицей. Каждой своей жертве в ладонь маньяк кладет открытку с одним из самых известных городских пейзажей. Тем временем коренная петербурженка Елизавета Рябинина танцует в балетной труппе и знать не знает ни о каких преступлениях. Но однажды она знакомится с девушкой по имени Стася. В ее сумке она обнаруживает целую пачку аналогичных картинок. Эта встреча в корне меняет жизнь Лизы.

"Progulki so smertyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 April 2021
TV series release schedule
