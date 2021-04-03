В 1-м сезоне сериала «Прогулки со смертью» на Санкт-Петербург обрушивается сразу несколько загадочных и жестоких криминальных происшествий. Неизвестный жестоко расправляется с девушками, которые приезжают из других городов, чтобы полюбоваться Северной столицей. Каждой своей жертве в ладонь маньяк кладет открытку с одним из самых известных городских пейзажей. Тем временем коренная петербурженка Елизавета Рябинина танцует в балетной труппе и знать не знает ни о каких преступлениях. Но однажды она знакомится с девушкой по имени Стася. В ее сумке она обнаруживает целую пачку аналогичных картинок. Эта встреча в корне меняет жизнь Лизы.