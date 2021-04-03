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Прогулки со смертью 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прогулки со смертью
Киноафиша Сериалы Прогулки со смертью Сезоны Сезон 1

Progulki so smertyu 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прогулки со смертью»

В 1-м сезоне сериала «Прогулки со смертью» на Санкт-Петербург обрушивается сразу несколько загадочных и жестоких криминальных происшествий. Неизвестный жестоко расправляется с девушками, которые приезжают из других городов, чтобы полюбоваться Северной столицей. Каждой своей жертве в ладонь маньяк кладет открытку с одним из самых известных городских пейзажей. Тем временем коренная петербурженка Елизавета Рябинина танцует в балетной труппе и знать не знает ни о каких преступлениях. Но однажды она знакомится с девушкой по имени Стася. В ее сумке она обнаруживает целую пачку аналогичных картинок. Эта встреча в корне меняет жизнь Лизы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Прогулки со смертью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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