Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Pirogova
Mariya Pirogova Mariya Pirogova
Kinoafisha Persons Mariya Pirogova

Mariya Pirogova

Mariya Pirogova

Date of Birth
12 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Koroleva Margo 7.3
Koroleva Margo (2017)
Zavtrak v postel 7.1
Zavtrak v postel (2017)
Idealistka 7.0
Idealistka (2020)

Filmography

Genre
Year
Izvozchik
Action 2025, Russia
Druzhbany
Comedy 2025, Russia
Idealnaya zhena
Idealnaya zhena
Drama, Romantic 2025, Russia
Hameleon 7
Hameleon
Detective, Action, Comedy 2024, Russia
Molodezhka. 10 let
Molodezhka. 10 let
Reality-TV 2023, Russia
Progulki so smertyu
Progulki so smertyu
Detective 2021, Russia
Snegurochka protiv vsekh 5.6
Snegurochka protiv vsekh Snegurochka protiv vsekh
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Idealistka 7
Idealistka
Romantic 2020, Russia
Yuristy
Yuristy
Drama, Detective 2019, Russia
Koroleva Margo 7.3
Koroleva Margo
Romantic 2017, Russia
Zavtrak v postel 7.1
Zavtrak v postel
Romantic 2017, Russia
Chernaya krov 5.1
Chernaya krov
Drama 2017, Russia
Superplokhie 4.9
Superplokhie Superplokhie
Comedy 2016, Russia
Watch trailer
Balabol 5.6
Balabol
Comedy, Crime, Detective 2014, Russia
Pravo na lyubov 4.5
Pravo na lyubov
Drama, Romantic 2013, Russia
Nochnye lastochki 6
Nochnye lastochki
Drama, War 2013, Russia
Dark World: Equilibrium 4.3
Dark World: Equilibrium Temnyy mir: Ravnovesie
Fantasy 2013, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more