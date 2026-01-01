Mariya Pirogova

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
12 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
7.3
Koroleva Margo
(2017)
7.1
Zavtrak v postel
(2017)
7.0
Idealistka
(2020)
Filmography
17
Izvozchik
Action
2025, Russia
Druzhbany
Comedy
2025, Russia
Idealnaya zhena
Drama, Romantic
2025, Russia
7
Hameleon
Detective, Action, Comedy
2024, Russia
Molodezhka. 10 let
Reality-TV
2023, Russia
Progulki so smertyu
Detective
2021, Russia
5.6
Snegurochka protiv vsekh
Snegurochka protiv vsekh
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
7
Idealistka
Romantic
2020, Russia
Yuristy
Drama, Detective
2019, Russia
7.3
Koroleva Margo
Romantic
2017, Russia
7.1
Zavtrak v postel
Romantic
2017, Russia
5.1
Chernaya krov
Drama
2017, Russia
4.9
Superplokhie
Superplokhie
Comedy
2016, Russia
Watch trailer
5.6
Balabol
Comedy, Crime, Detective
2014, Russia
4.5
Pravo na lyubov
Drama, Romantic
2013, Russia
6
Nochnye lastochki
Drama, War
2013, Russia
4.3
Dark World: Equilibrium
Temnyy mir: Ravnovesie
Fantasy
2013, Russia
Watch trailer
