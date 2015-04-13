Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Turn season 2 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Turn
Seasons
Season 2
Turn
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
13 April 2015
Production year
2015
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
7.9
Rate
13
votes
"Turn" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Thoughts of a Free Man
Season 2
Episode 1
13 April 2015
Hard Boiled
Season 2
Episode 2
13 April 2015
False Flag
Season 2
Episode 3
20 April 2015
Men of Blood
Season 2
Episode 4
27 April 2015
Sealed Fate
Season 2
Episode 5
4 May 2015
Houses Divided
Season 2
Episode 6
11 May 2015
Valley Forge
Season 2
Episode 7
18 May 2015
Providence
Season 2
Episode 8
25 May 2015
The Prodigal
Season 2
Episode 9
1 June 2015
Gunpowder, Treason, and Plot
Season 2
Episode 10
8 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree